توكنوميكس Deutsche Mark (DDM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Deutsche Mark (DDM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Deutsche Mark (DDM) Deutsche Mark (DDM) is a stablecoin built on the Polygon blockchain, designed to provide a secure, reliable, and efficient means of digital transactions. Unlike algorithmic stablecoins, DDM is backed by real financial assets, ensuring price stability and minimizing volatility. The project’s goal is to bridge the gap between traditional finance and blockchain-based payments, allowing users to transact with confidence. By leveraging Polygon’s high-speed and low-cost blockchain infrastructure, Deutsche Mark (DDM) enables instant and low-fee transactions for businesses, individuals, and institutions. The project focuses on financial transparency and compliance, ensuring that reserves are managed responsibly and verifiable through regular audits. DDM aims to become a trusted medium of exchange for cross-border transactions, online payments, and financial settlements. الموقع الرسمي: https://www.deutschemark-ddm.io/ الوثيقة البيضاء: https://deutschemark-ddm.gitbook.io/white-paper-deutsche-mark-ddm اشتر DDM الآن!

توكنوميكس Deutsche Mark (DDM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Deutsche Mark (DDM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 768.64B $ 768.64B $ 768.64B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 793.41B $ 793.41B $ 793.41B أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.055 $ 1.055 $ 1.055 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.233427 $ 0.233427 $ 0.233427 السعر الحالي: $ 1.032 $ 1.032 $ 1.032 معرفة المزيد عن سعر Deutsche Mark (DDM)

توكنوميكس Deutsche Mark (DDM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Deutsche Mark (DDM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DDM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DDM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DDM، استكشف السعر المباشر لتوكن DDM!

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