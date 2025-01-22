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سعر Deutsche eMark (DEM) المباشر لليوم هو USD 0.00503165 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DEM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Deutsche eMark الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 337.26 - تغيير سعر Deutsche eMark خلال اليوم هو +14.67% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Deutsche eMark (DEM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Deutsche eMark مقابل USD هو $ +0.00064388 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Deutsche eMark مقابل USD هو $ +0.0016299557 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Deutsche eMark مقابل USD هو $ +0.0018951176 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Deutsche eMark مقابل USD هو $ +0.002586041439625476 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00064388 +14.67% 30 يوم $ +0.0016299557 +32.39% 60 يوم $ +0.0018951176 +37.66% 90 يوم $ +0.002586041439625476 +105.74%

تحليل سعر Deutsche eMark (DEM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Deutsche eMark: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00438626$ 0.00438626 $ 0.00438626 24 ساعة مرتفع $ 0.00545592$ 0.00545592 $ 0.00545592 عالية طوال الوقت $ 0.508432$ 0.508432 $ 0.508432 تغير السعر (1 ساعة) -0.67% تغير السعر (1يوم) +14.67% تغير السعر (7 أيام) +23.08%

معلومات سوق Deutsche eMark (DEM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: