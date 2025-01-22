سعر Deutsche eMark (DEM)
سعر Deutsche eMark (DEM) المباشر لليوم هو USD 0.00503165. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DEM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Deutsche eMark الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 337.26
- تغيير سعر Deutsche eMark خلال اليوم هو +14.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Deutsche eMark مقابل USD هو $ +0.00064388 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Deutsche eMark مقابل USD هو $ +0.0016299557 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Deutsche eMark مقابل USD هو $ +0.0018951176 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Deutsche eMark مقابل USD هو $ +0.002586041439625476 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00064388
|+14.67%
|30 يوم
|$ +0.0016299557
|+32.39%
|60 يوم
|$ +0.0018951176
|+37.66%
|90 يوم
|$ +0.002586041439625476
|+105.74%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Deutsche eMark: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.67%
+14.67%
+23.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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