توكنوميكس Desy Duk (DESY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Desy Duk (DESY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Desy Duk (DESY) The project centers around Desy Duk, a comical spin on the beloved Daisy Duck, emerging from the popular Dolanverse. Desy is here to spread laughter and joy, collaborating with other iconic characters from the Dolanverse like Dolan, Gooby, and Morky. Together, they create hilarious, meme-worthy moments that entertain and engage the community. This project focuses on delivering a steady stream of humorous, hand-drawn content that taps into the viral energy of meme culture. Whether you’re familiar with the Dolanverse or discovering it for the first time, Desy Duk and her crew are here to bring a smile to your face every day. الموقع الرسمي: https://desyduk.com/ اشتر DESY الآن!

توكنوميكس Desy Duk (DESY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Desy Duk (DESY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 23.34K $ 23.34K $ 23.34K إجمالي العرض: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M العرض المتداول: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 23.34K $ 23.34K $ 23.34K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00142863 $ 0.00142863 $ 0.00142863 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00001476 $ 0.00001476 $ 0.00001476 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Desy Duk (DESY)

توكنوميكس Desy Duk (DESY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Desy Duk (DESY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DESY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DESY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DESY، استكشف السعر المباشر لتوكن DESY!

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