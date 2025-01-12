سعر Desy Duk (DESY)
سعر Desy Duk (DESY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 43.30K. يتم تحديث سعر DESY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Desy Duk الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 343.82
- تغيير سعر Desy Duk خلال اليوم هو +1.64%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.79M
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خلال اليوم، كان سعر Desy Duk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Desy Duk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Desy Duk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Desy Duk مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.64%
|30 يوم
|$ 0
|-28.81%
|60 يوم
|$ 0
|-56.83%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Desy Duk: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.24%
+1.64%
-39.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The project centers around Desy Duk, a comical spin on the beloved Daisy Duck, emerging from the popular Dolanverse. Desy is here to spread laughter and joy, collaborating with other iconic characters from the Dolanverse like Dolan, Gooby, and Morky. Together, they create hilarious, meme-worthy moments that entertain and engage the community. This project focuses on delivering a steady stream of humorous, hand-drawn content that taps into the viral energy of meme culture. Whether you’re familiar with the Dolanverse or discovering it for the first time, Desy Duk and her crew are here to bring a smile to your face every day.
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