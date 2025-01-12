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سعر Desy Duk (DESY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 43.30K . يتم تحديث سعر DESY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Desy Duk الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 343.82 - تغيير سعر Desy Duk خلال اليوم هو +1.64% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.79M

أداء سعر Desy Duk (DESY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Desy Duk مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Desy Duk مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Desy Duk مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Desy Duk مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.64% 30 يوم $ 0 -28.81% 60 يوم $ 0 -56.83% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Desy Duk (DESY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Desy Duk: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00142863$ 0.00142863 $ 0.00142863 تغير السعر (1 ساعة) +0.24% تغير السعر (1يوم) +1.64% تغير السعر (7 أيام) -39.43%

معلومات سوق Desy Duk (DESY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: