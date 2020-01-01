توكنوميكس DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول DessalinesAI by Virtuals (DESSAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) Dessalines AI ($DESSAI) is a decentralized AI-powered project inspired by the legacy of Haitian revolutionary Jean-Jacques Dessalines. The project aims to promote financial inclusion and economic empowerment in underbanked communities, especially in Haiti, by integrating blockchain technology, cryptocurrency tools, and multilingual AI assistants tailored to local needs. Dessalines AI provides access to automated financial education, crypto trading insights, and job search capabilities. It seeks to bridge the gap between emerging digital finance tools and communities historically excluded from the global financial system. الموقع الرسمي: https://app.virtuals.io/virtuals/15911 اشتر DESSAI الآن!

توكنوميكس DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار DessalinesAI by Virtuals (DESSAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 226.64K $ 226.64K $ 226.64K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 838.57M $ 838.57M $ 838.57M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 270.27K $ 270.27K $ 270.27K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00135965 $ 0.00135965 $ 0.00135965 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00027027 $ 0.00027027 $ 0.00027027 معرفة المزيد عن سعر DessalinesAI by Virtuals (DESSAI)

توكنوميكس DessalinesAI by Virtuals (DESSAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DESSAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DESSAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DESSAI، استكشف السعر المباشر لتوكن DESSAI!

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