احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DESSAI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DESSAI.

سعر DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 898.57K . يتم تحديث سعر DESSAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DessalinesAI by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر DessalinesAI by Virtuals خلال اليوم هو -2.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 902.10M

أداء سعر DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DessalinesAI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DessalinesAI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DessalinesAI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DessalinesAI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.03% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر DessalinesAI by Virtuals (DESSAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DessalinesAI by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00104305$ 0.00104305 $ 0.00104305 عالية طوال الوقت $ 0.00135965$ 0.00135965 $ 0.00135965 تغير السعر (1 ساعة) -0.30% تغير السعر (1يوم) -2.03% تغير السعر (7 أيام) -12.12%

معلومات سوق DessalinesAI by Virtuals (DESSAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: