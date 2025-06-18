سعر DessalinesAI by Virtuals (DESSAI)
سعر DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 898.57K. يتم تحديث سعر DESSAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DessalinesAI by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر DessalinesAI by Virtuals خلال اليوم هو -2.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 902.10M
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خلال اليوم، كان سعر DessalinesAI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DessalinesAI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DessalinesAI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DessalinesAI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.03%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DessalinesAI by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.30%
-2.03%
-12.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Dessalines AI ($DESSAI) is a decentralized AI-powered project inspired by the legacy of Haitian revolutionary Jean-Jacques Dessalines. The project aims to promote financial inclusion and economic empowerment in underbanked communities, especially in Haiti, by integrating blockchain technology, cryptocurrency tools, and multilingual AI assistants tailored to local needs. Dessalines AI provides access to automated financial education, crypto trading insights, and job search capabilities. It seeks to bridge the gap between emerging digital finance tools and communities historically excluded from the global financial system.
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