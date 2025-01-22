سعر DeSend Ai (DSAI)
سعر DeSend Ai (DSAI) المباشر لليوم هو USD 0.00023512. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DSAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DeSend Ai الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 167.52
- تغيير سعر DeSend Ai خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DeSend Ai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DeSend Ai مقابل USD هو $ -0.0000151604 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DeSend Ai مقابل USD هو $ +0.0000481646 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DeSend Ai مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000151604
|-6.44%
|60 يوم
|$ +0.0000481646
|+20.49%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DeSend Ai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+16.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DeSend AI – All-in-One Powerful AI platform that redistributes 100% of revenue to $DSAI holders.
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