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سعر DeSend Ai (DSAI) المباشر لليوم هو USD 0.00023512 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DSAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DeSend Ai الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 167.52 - تغيير سعر DeSend Ai خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر DeSend Ai (DSAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DeSend Ai مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DeSend Ai مقابل USD هو $ -0.0000151604 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DeSend Ai مقابل USD هو $ +0.0000481646 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DeSend Ai مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0000151604 -6.44% 60 يوم $ +0.0000481646 +20.49% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر DeSend Ai (DSAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DeSend Ai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00971891$ 0.00971891 $ 0.00971891 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +16.61%

معلومات سوق DeSend Ai (DSAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: