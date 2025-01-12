سعر Deroute AI (ORB)
سعر Deroute AI (ORB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 183.24K. يتم تحديث سعر ORB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Deroute AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.64K
- تغيير سعر Deroute AI خلال اليوم هو -1.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 345.91M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ORB مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ORB.
خلال اليوم، كان سعر Deroute AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Deroute AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Deroute AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Deroute AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.80%
|30 يوم
|$ 0
|-55.24%
|60 يوم
|$ 0
|-78.66%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Deroute AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.05%
-1.80%
-20.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 ORB إلى AUD
A$--
|1 ORB إلى GBP
￡--
|1 ORB إلى EUR
€--
|1 ORB إلى USD
$--
|1 ORB إلى MYR
RM--
|1 ORB إلى TRY
₺--
|1 ORB إلى JPY
¥--
|1 ORB إلى RUB
₽--
|1 ORB إلى INR
₹--
|1 ORB إلى IDR
Rp--
|1 ORB إلى PHP
₱--
|1 ORB إلى EGP
￡E.--
|1 ORB إلى BRL
R$--
|1 ORB إلى CAD
C$--
|1 ORB إلى BDT
৳--
|1 ORB إلى NGN
₦--
|1 ORB إلى UAH
₴--
|1 ORB إلى VES
Bs--
|1 ORB إلى PKR
Rs--
|1 ORB إلى KZT
₸--
|1 ORB إلى THB
฿--
|1 ORB إلى TWD
NT$--
|1 ORB إلى CHF
Fr--
|1 ORB إلى HKD
HK$--
|1 ORB إلى MAD
.د.م--