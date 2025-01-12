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سعر Deroute AI (ORB) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 183.24K . يتم تحديث سعر ORB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Deroute AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.64K - تغيير سعر Deroute AI خلال اليوم هو -1.80% - لديه عرض متداول بقيمة USD 345.91M

أداء سعر Deroute AI (ORB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Deroute AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Deroute AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Deroute AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Deroute AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.80% 30 يوم $ 0 -55.24% 60 يوم $ 0 -78.66% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Deroute AI (ORB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Deroute AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.652722$ 0.652722 $ 0.652722 تغير السعر (1 ساعة) -0.05% تغير السعر (1يوم) -1.80% تغير السعر (7 أيام) -20.94%

معلومات سوق Deroute AI (ORB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: