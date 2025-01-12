سعر Dermophis Donaldtrumpi (DERMO)
سعر Dermophis Donaldtrumpi (DERMO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.57K. يتم تحديث سعر DERMO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dermophis Donaldtrumpi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.38K
- تغيير سعر Dermophis Donaldtrumpi خلال اليوم هو -21.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Dermophis Donaldtrumpi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dermophis Donaldtrumpi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dermophis Donaldtrumpi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dermophis Donaldtrumpi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-21.59%
|30 يوم
|$ 0
|+62.91%
|60 يوم
|$ 0
|+162.63%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dermophis Donaldtrumpi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.23%
-21.59%
-27.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Dermophis donaldtrumpi is a name proposed for a putative new species of caecilian – a nearly-blind, serpentine amphibian – to be named after Donald Trump. DERMO for a great America, the true American patriot
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