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سعر Dermophis Donaldtrumpi (DERMO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.57K . يتم تحديث سعر DERMO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dermophis Donaldtrumpi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.38K - تغيير سعر Dermophis Donaldtrumpi خلال اليوم هو -21.59% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Dermophis Donaldtrumpi (DERMO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dermophis Donaldtrumpi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dermophis Donaldtrumpi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dermophis Donaldtrumpi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dermophis Donaldtrumpi مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -21.59% 30 يوم $ 0 +62.91% 60 يوم $ 0 +162.63% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Dermophis Donaldtrumpi (DERMO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dermophis Donaldtrumpi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.23% تغير السعر (1يوم) -21.59% تغير السعر (7 أيام) -27.52%

معلومات سوق Dermophis Donaldtrumpi (DERMO)

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