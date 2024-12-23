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سعر Derby Stars RUN (DSRUN) المباشر لليوم هو USD 0.01573897 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.02M . يتم تحديث سعر DSRUN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Derby Stars RUN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.54K - تغيير سعر Derby Stars RUN خلال اليوم هو +0.84% - لديه عرض متداول بقيمة USD 192.07M

أداء سعر Derby Stars RUN (DSRUN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Derby Stars RUN مقابل USD هو $ +0.0001308 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Derby Stars RUN مقابل USD هو $ +0.0045946035 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Derby Stars RUN مقابل USD هو $ +0.0108763585 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Derby Stars RUN مقابل USD هو $ +0.003472403969743495 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0001308 +0.84% 30 يوم $ +0.0045946035 +29.19% 60 يوم $ +0.0108763585 +69.10% 90 يوم $ +0.003472403969743495 +28.31%

تحليل سعر Derby Stars RUN (DSRUN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Derby Stars RUN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01535221$ 0.01535221 $ 0.01535221 24 ساعة مرتفع $ 0.01607469$ 0.01607469 $ 0.01607469 عالية طوال الوقت $ 0.185603$ 0.185603 $ 0.185603 تغير السعر (1 ساعة) -0.44% تغير السعر (1يوم) +0.84% تغير السعر (7 أيام) -20.10%

معلومات سوق Derby Stars RUN (DSRUN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: