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سعر Der Daku (DAKU) المباشر لليوم هو USD 0.01882122 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.76M . يتم تحديث سعر DAKU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Der Daku الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 280.62K - تغيير سعر Der Daku خلال اليوم هو +3.77% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر Der Daku (DAKU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Der Daku مقابل USD هو $ +0.00068313 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Der Daku مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Der Daku مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Der Daku مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00068313 +3.77% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Der Daku (DAKU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Der Daku: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01745641$ 0.01745641 $ 0.01745641 24 ساعة مرتفع $ 0.01946793$ 0.01946793 $ 0.01946793 عالية طوال الوقت $ 0.051351$ 0.051351 $ 0.051351 تغير السعر (1 ساعة) -0.41% تغير السعر (1يوم) +3.77% تغير السعر (7 أيام) +509.93%

معلومات سوق Der Daku (DAKU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: