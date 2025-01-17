سعر Der Daku (DAKU)
سعر Der Daku (DAKU) المباشر لليوم هو USD 0.01882122. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.76M. يتم تحديث سعر DAKU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Der Daku الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 280.62K
- تغيير سعر Der Daku خلال اليوم هو +3.77%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر Der Daku مقابل USD هو $ +0.00068313 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Der Daku مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Der Daku مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Der Daku مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00068313
|+3.77%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Der Daku: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.41%
+3.77%
+509.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
“DAKU - the Meme Coin with charm and ambition! Join the pack, embrace the fun, and ride the wave of financial growth. Don’t miss out on the future of crypto!” In our community are many meme whales and we wanna give the chance to the people to get rich for fun!!! DAKU - the Meme Coin with charm and ambition! Join the pack, embrace the fun, and ride the wave of financial growth. Don’t miss out on the future of crypto!” In our community are many meme whales and we wanna give the chance to the people to get rich for fun!!!
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