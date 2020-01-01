توكنوميكس Deq Staked AVAIL (STAVAIL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Deq Staked AVAIL (STAVAIL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Deq Staked AVAIL (STAVAIL) Deq is a decentralized finance application that offers native liquid staking for Avail tokens on the Ethereum L1 chain. It allows users to mint stAVAIL tokens using Avail ERC20 tokens, which accrue staking rewards from the Avail data availability chain. stAVAIL tokens are an yield-bearing asset that can then be seamlessly used in other decentralized finance applications such as lending and options markets as a non-rebasing token. الموقع الرسمي: https://deq.fi اشتر STAVAIL الآن!

توكنوميكس Deq Staked AVAIL (STAVAIL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Deq Staked AVAIL (STAVAIL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 610.00K $ 610.00K $ 610.00K إجمالي العرض: $ 29.37M $ 29.37M $ 29.37M العرض المتداول: $ 29.37M $ 29.37M $ 29.37M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 610.00K $ 610.00K $ 610.00K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.186304 $ 0.186304 $ 0.186304 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.01484553 $ 0.01484553 $ 0.01484553 السعر الحالي: $ 0.0207688 $ 0.0207688 $ 0.0207688 معرفة المزيد عن سعر Deq Staked AVAIL (STAVAIL)

توكنوميكس Deq Staked AVAIL (STAVAIL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Deq Staked AVAIL (STAVAIL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن STAVAIL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن STAVAIL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس STAVAIL، استكشف السعر المباشر لتوكن STAVAIL!

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