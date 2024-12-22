سعر Deq Staked AVAIL (STAVAIL)
سعر Deq Staked AVAIL (STAVAIL) المباشر لليوم هو USD 0.126255. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.90M. يتم تحديث سعر STAVAIL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Deq Staked AVAIL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.89K
- تغيير سعر Deq Staked AVAIL خلال اليوم هو -4.50%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 30.82M
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خلال اليوم، كان سعر Deq Staked AVAIL مقابل USD هو $ -0.0059608488233624 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Deq Staked AVAIL مقابل USD هو $ +0.0089278950 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Deq Staked AVAIL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Deq Staked AVAIL مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0059608488233624
|-4.50%
|30 يوم
|$ +0.0089278950
|+7.07%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Deq Staked AVAIL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.64%
-4.50%
-26.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Deq is a decentralized finance application that offers native liquid staking for Avail tokens on the Ethereum L1 chain. It allows users to mint stAVAIL tokens using Avail ERC20 tokens, which accrue staking rewards from the Avail data availability chain. stAVAIL tokens are an yield-bearing asset that can then be seamlessly used in other decentralized finance applications such as lending and options markets as a non-rebasing token.
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A$0.20074545
|1 STAVAIL إلى GBP
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€0.11994225
|1 STAVAIL إلى USD
$0.126255
|1 STAVAIL إلى MYR
RM0.5681475
|1 STAVAIL إلى TRY
₺4.44291345
|1 STAVAIL إلى JPY
¥19.7513322
|1 STAVAIL إلى RUB
₽12.9966897
|1 STAVAIL إلى INR
₹10.7240997
|1 STAVAIL إلى IDR
Rp2,036.37068265
|1 STAVAIL إلى PHP
₱7.42758165
|1 STAVAIL إلى EGP
￡E.6.4238544
|1 STAVAIL إلى BRL
R$0.7676304
|1 STAVAIL إلى CAD
C$0.18054465
|1 STAVAIL إلى BDT
৳15.02560755
|1 STAVAIL إلى NGN
₦195.13846545
|1 STAVAIL إلى UAH
₴5.27367135
|1 STAVAIL إلى VES
Bs6.439005
|1 STAVAIL إلى PKR
Rs35.00167365
|1 STAVAIL إلى KZT
₸66.03262755
|1 STAVAIL إلى THB
฿4.30655805
|1 STAVAIL إلى TWD
NT$4.11970065
|1 STAVAIL إلى CHF
Fr0.11236695
|1 STAVAIL إلى HKD
HK$0.98100135
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