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سعر Deq Staked AVAIL (STAVAIL) المباشر لليوم هو USD 0.126255 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.90M . يتم تحديث سعر STAVAIL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Deq Staked AVAIL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.89K - تغيير سعر Deq Staked AVAIL خلال اليوم هو -4.50% - لديه عرض متداول بقيمة USD 30.82M

أداء سعر Deq Staked AVAIL (STAVAIL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Deq Staked AVAIL مقابل USD هو $ -0.0059608488233624 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Deq Staked AVAIL مقابل USD هو $ +0.0089278950 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Deq Staked AVAIL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Deq Staked AVAIL مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0059608488233624 -4.50% 30 يوم $ +0.0089278950 +7.07% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Deq Staked AVAIL (STAVAIL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Deq Staked AVAIL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.121035$ 0.121035 $ 0.121035 24 ساعة مرتفع $ 0.135005$ 0.135005 $ 0.135005 عالية طوال الوقت $ 0.186304$ 0.186304 $ 0.186304 تغير السعر (1 ساعة) -1.64% تغير السعر (1يوم) -4.50% تغير السعر (7 أيام) -26.03%

معلومات سوق Deq Staked AVAIL (STAVAIL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: