معلومات سعر Deputy Dawgs (DDAWGS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0 عالية طوال الوقت $ 0 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.40% تغير السعر (1يوم) -2.77% تغير السعر (7 أيام) +0.01%

سعر Deputy Dawgs (DDAWGS) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DDAWGS بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDDAWGS على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DDAWGS -0.40% على مدار الساعة الماضية، -2.77% على مدار 24 ساعة، و +0.01% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Deputy Dawgs (DDAWGS)

القيمة السوقية $ 1.53M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.53M إمداد دورة التداول 313.00B إجمالي العرض 313,000,000,000.0

