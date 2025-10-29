معلومات سعر Depot App (DEPOT) في (USD)

سعر Depot App (DEPOT) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DEPOT بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDEPOT على الإطلاق هو $ 0.01573771، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DEPOT -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و -0.03% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Depot App (DEPOT)

القيمة السوقية الحالية لـ Depot App هي $ 12.31K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DEPOT يبلغ 80.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.38K.