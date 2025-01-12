سعر Depinet (DEPIN)
سعر Depinet (DEPIN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.70K. يتم تحديث سعر DEPIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Depinet الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 312.21
- تغيير سعر Depinet خلال اليوم هو -4.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 90.04M
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خلال اليوم، كان سعر Depinet مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Depinet مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Depinet مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Depinet مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.08%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Depinet: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.13%
-4.08%
+4.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DEPINET is a decentralized ecosystem committed to empowering users with greater control, privacy, and freedom across the digital landscape. Unlike conventional platforms that rely on centralized servers and intermediaries, DEPINET leverages decentralized technologies—such as distributed networks, encryption, and blockchain—to ensure that no single entity can monitor, censor, or exploit your online activities. At its core, DEPINET aims to reshape the way people interact with the internet by prioritizing individual sovereignty over data and identity. By offering a suite of products—including a decentralized VPN (dVPN), a privacy-focused browser (dBrowser), private file storage, a secure wallet, and a scalable blockchain—DEPINET delivers a holistic, user-centric environment. This ecosystem eliminates reliance on centralized control, putting you, the user, back in charge of your data, your browsing experience, and your digital assets.
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