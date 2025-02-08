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سعر DePIN DAO (DEPINDAO) المباشر لليوم هو USD 0.00009603 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DEPINDAO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DePIN DAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.93K - تغيير سعر DePIN DAO خلال اليوم هو -66.88% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر DePIN DAO (DEPINDAO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DePIN DAO مقابل USD هو $ -0.000193983509758321 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DePIN DAO مقابل USD هو $ -0.0000423403 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DePIN DAO مقابل USD هو $ -0.0000656584 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DePIN DAO مقابل USD هو $ -0.00036934513579328343 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000193983509758321 -66.88% 30 يوم $ -0.0000423403 -44.09% 60 يوم $ -0.0000656584 -68.37% 90 يوم $ -0.00036934513579328343 -79.36%

تحليل سعر DePIN DAO (DEPINDAO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DePIN DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00005378$ 0.00005378 $ 0.00005378 24 ساعة مرتفع $ 0.00029001$ 0.00029001 $ 0.00029001 عالية طوال الوقت $ 0.01098781$ 0.01098781 $ 0.01098781 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -66.88% تغير السعر (7 أيام) -46.81%

معلومات سوق DePIN DAO (DEPINDAO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: