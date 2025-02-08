سعر DePIN DAO (DEPINDAO)
سعر DePIN DAO (DEPINDAO) المباشر لليوم هو USD 0.00009603. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DEPINDAO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DePIN DAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.93K
- تغيير سعر DePIN DAO خلال اليوم هو -66.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DePIN DAO مقابل USD هو $ -0.000193983509758321 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DePIN DAO مقابل USD هو $ -0.0000423403 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DePIN DAO مقابل USD هو $ -0.0000656584 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DePIN DAO مقابل USD هو $ -0.00036934513579328343 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000193983509758321
|-66.88%
|30 يوم
|$ -0.0000423403
|-44.09%
|60 يوم
|$ -0.0000656584
|-68.37%
|90 يوم
|$ -0.00036934513579328343
|-79.36%
اكتشف أحدث تحليلات سعر DePIN DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-66.88%
-46.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Biggest Big Data Center Based on Solana. DePIN DAO integrates the data of different users, analyzes the user's behavior habits and consumption maps after big data processing and provides it to web2 and web3 application service providers.
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