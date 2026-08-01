سعر DePIN Baby اليوم

السعر المباشر لمشروع DePIN Baby (DEPIN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.47% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DEPIN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DEPIN.

يحتل DePIN Baby حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 17,388.39، مع عرض متداول قدره 1.00B DEPIN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DEPIN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DEPIN بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-1.81% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق DePIN Baby (DEPIN)

القيمة السوقية $ 17.39K$ 17.39K $ 17.39K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 17.39K$ 17.39K $ 17.39K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ DePIN Baby هي $ 17.39K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DEPIN يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 17.39K.