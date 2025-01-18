سعر Depicted (DPT)
سعر Depicted (DPT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DPT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Depicted الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.53K
- تغيير سعر Depicted خلال اليوم هو -1.64%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Depicted مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Depicted مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Depicted مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Depicted مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.64%
|30 يوم
|$ 0
|-67.32%
|60 يوم
|$ 0
|-78.52%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Depicted: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.37%
-1.64%
-20.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Depicted is an innovative web3 RWA hybrid e-commerce platform that aims to revolutionize the online marketplace by combining mobile 3D scanning technology, artificial intelligence, and blockchain-based asset tokenization and 3D asset creation. Depicted is at the forefront of 3D technology integration, offering a comprehensive suite of mobiile 3D Scanning and Generative AI tools that revolutionize e-commerce and digital asset creation.
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