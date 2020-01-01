توكنوميكس Department Of Propaganda Everywhere (DOPE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Department Of Propaganda Everywhere (DOPE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

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توكنوميكس Department Of Propaganda Everywhere (DOPE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Department Of Propaganda Everywhere (DOPE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 81.17K $ 81.17K $ 81.17K إجمالي العرض: $ 411.76B $ 411.76B $ 411.76B العرض المتداول: $ 411.76B $ 411.76B $ 411.76B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 81.17K $ 81.17K $ 81.17K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Department Of Propaganda Everywhere (DOPE)

توكنوميكس Department Of Propaganda Everywhere (DOPE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Department Of Propaganda Everywhere (DOPE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DOPE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DOPE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DOPE، استكشف السعر المباشر لتوكن DOPE!

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