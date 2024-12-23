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سعر Department Of Government Efficiency (D.O.G.E) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 379.04K . يتم تحديث سعر D.O.G.E مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Department Of Government Efficiency الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.03K - تغيير سعر Department Of Government Efficiency خلال اليوم هو -1.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00B

أداء سعر Department Of Government Efficiency (D.O.G.E) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Department Of Government Efficiency مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Department Of Government Efficiency مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Department Of Government Efficiency مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Department Of Government Efficiency مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.23% 30 يوم $ 0 -67.79% 60 يوم $ 0 -30.04% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Department Of Government Efficiency (D.O.G.E)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Department Of Government Efficiency: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.47% تغير السعر (1يوم) -1.23% تغير السعر (7 أيام) -32.14%

معلومات سوق Department Of Government Efficiency (D.O.G.E)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: