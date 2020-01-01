توكنوميكس Department Of Gains Coin (D.O.G.C) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Department Of Gains Coin (D.O.G.C)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Department Of Gains Coin (D.O.G.C) At Department of Gains Coin ($D.O.G.C), we are not just launching another Cryptocurrency token-were building a movement. A movement rooted in honesty, integrity, and community, designed to bridge the gap between fitness, wellness, and the digital economy. Our vision is clear: to create real world utility for $D.O.G.C by forging strong partnerships with fitness professionals, wellness brands, and supplement companies. We believe in strength through unity, ensuring that every step forward is taken with transparency and purpose. As we grow, we are laying the foundation for: Staking & Rewards Programs to empower our holders. Liquidity Pools to enhance stability & accessibility. EFT Cards for real world usability. Business Partnerships to integrate $D.O.G.C into the Fitness & Wellness Industry. But beyond the tech, our community is our strength. Every decision we make is driven by the passion and trust of those who believe in the future we are building together. We don't overpromise-we deliver. الموقع الرسمي: https://dogccrypto.com/ الوثيقة البيضاء: https://dogccrypto.com/d-o-g-c-whitepaper اشتر D.O.G.C الآن!

توكنوميكس Department Of Gains Coin (D.O.G.C) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Department Of Gains Coin (D.O.G.C)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 181.71K $ 181.71K $ 181.71K إجمالي العرض: $ 921.52M $ 921.52M $ 921.52M العرض المتداول: $ 921.52M $ 921.52M $ 921.52M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 181.71K $ 181.71K $ 181.71K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00131648 $ 0.00131648 $ 0.00131648 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00003059 $ 0.00003059 $ 0.00003059 السعر الحالي: $ 0.0001985 $ 0.0001985 $ 0.0001985 معرفة المزيد عن سعر Department Of Gains Coin (D.O.G.C)

توكنوميكس Department Of Gains Coin (D.O.G.C): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Department Of Gains Coin (D.O.G.C) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن D.O.G.C التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن D.O.G.C التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس D.O.G.C، استكشف السعر المباشر لتوكن D.O.G.C!

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