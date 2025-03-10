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سعر Department Of Gains Coin (D.O.G.C) المباشر لليوم هو USD 0.00078622 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 724.55K . يتم تحديث سعر D.O.G.C مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Department Of Gains Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.75K - تغيير سعر Department Of Gains Coin خلال اليوم هو -10.92% - لديه عرض متداول بقيمة USD 921.56M

أداء سعر Department Of Gains Coin (D.O.G.C) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Department Of Gains Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Department Of Gains Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Department Of Gains Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Department Of Gains Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -10.92% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Department Of Gains Coin (D.O.G.C)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Department Of Gains Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00070273$ 0.00070273 $ 0.00070273 24 ساعة مرتفع $ 0.0008843$ 0.0008843 $ 0.0008843 عالية طوال الوقت $ 0.00131648$ 0.00131648 $ 0.00131648 تغير السعر (1 ساعة) +0.22% تغير السعر (1يوم) -10.92% تغير السعر (7 أيام) -33.84%

معلومات سوق Department Of Gains Coin (D.O.G.C)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: