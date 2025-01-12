سعر Denizlispor Fan Token (DNZ)
سعر Denizlispor Fan Token (DNZ) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 19.80K. يتم تحديث سعر DNZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Denizlispor Fan Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.99K
- تغيير سعر Denizlispor Fan Token خلال اليوم هو -13.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 31.37M
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خلال اليوم، كان سعر Denizlispor Fan Token مقابل USD هو $ -0.000100284271665592 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Denizlispor Fan Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Denizlispor Fan Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Denizlispor Fan Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000100284271665592
|-13.67%
|30 يوم
|$ 0
|-26.55%
|60 يوم
|$ 0
|-59.08%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Denizlispor Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-11.33%
-13.67%
+8.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Denizlispor is the Turkish Sports Club established in 1966 with green and black colors. They finished fifth in the 2001–02 Süper Lig, which qualified them for the UEFA Cup. The green-black team representing Turkey in the UEFA Cup in the 2002-2003 season in the UEFA Cup France's Lorient showed the success of the Czech Republic of the Sparta Prague and the Olympique Lyon team of France. In this Tur, they had established a throne in the heart of Turkish footballers with the victories he has been eaten to Porto.
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