احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DNZ مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DNZ.

سعر Denizlispor Fan Token (DNZ) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 19.80K . يتم تحديث سعر DNZ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Denizlispor Fan Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.99K - تغيير سعر Denizlispor Fan Token خلال اليوم هو -13.67% - لديه عرض متداول بقيمة USD 31.37M

أداء سعر Denizlispor Fan Token (DNZ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Denizlispor Fan Token مقابل USD هو $ -0.000100284271665592 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Denizlispor Fan Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Denizlispor Fan Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Denizlispor Fan Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000100284271665592 -13.67% 30 يوم $ 0 -26.55% 60 يوم $ 0 -59.08% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Denizlispor Fan Token (DNZ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Denizlispor Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.174765$ 0.174765 $ 0.174765 تغير السعر (1 ساعة) -11.33% تغير السعر (1يوم) -13.67% تغير السعر (7 أيام) +8.35%

معلومات سوق Denizlispor Fan Token (DNZ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: