سعر Denarius MXD (MXD)
سعر Denarius MXD (MXD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MXD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Denarius MXD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 189.68
- تغيير سعر Denarius MXD خلال اليوم هو -4.58%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Denarius MXD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Denarius MXD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Denarius MXD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Denarius MXD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.58%
|30 يوم
|$ 0
|-0.39%
|60 يوم
|$ 0
|+14.17%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Denarius MXD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.89%
-4.58%
-2.64%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Today marks a significant milestone in Mexico's financial history with the unveiling of the Mexican Denarius (MXD), a revolutionary cryptocurrency aimed at transforming the Mexican peso into a digital powerhouse. Inspired by the historical currency transition from MXP to MXN, MXD stands as a testament to innovation, poised to reshape Mexico's economic environment in the digital age. A Vision for Financial Empowerment MXD is crafted with the vision of democratizing financial access and simplifying monetary transactions for all Mexicans. By integrating cutting-edge blockchain technology, MXD aims to eliminate traditional barriers in value transfer, ensuring a seamless, efficient, and transparent financial experience. Key Innovations and Features - Blockchain Integration: Leveraging blockchain for enhanced transparency and security. - Tax Process Optimization: Automating and simplifying tax processes to alleviate administrative burdens. - Fee-Free Transactions: Facilitating transactions without fees, with voluntary tips as optional incentives. - Robust Security Measures: Incorporating advanced digital signature methods and security protocols.
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