سعر DeMR (DMR)
سعر DeMR (DMR) المباشر لليوم هو USD 0.000018. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DMR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DeMR الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 969.21
- تغيير سعر DeMR خلال اليوم هو -17.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DeMR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DeMR مقابل USD هو $ -0.0000116039 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DeMR مقابل USD هو $ -0.0000143732 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DeMR مقابل USD هو $ -0.00010839032378451598 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-17.37%
|30 يوم
|$ -0.0000116039
|-64.46%
|60 يوم
|$ -0.0000143732
|-79.85%
|90 يوم
|$ -0.00010839032378451598
|-85.75%
اكتشف أحدث تحليلات سعر DeMR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-21.03%
-17.37%
-53.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DeMR is a decentralized Mixed Reality (MR) infrastructure network (MR-DePIN), built on the Solana Chain, leading global users into the MR world.
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