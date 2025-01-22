احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DMR مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DMR.

سعر DeMR (DMR) المباشر لليوم هو USD 0.000018 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DMR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DeMR الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 969.21 - تغيير سعر DeMR خلال اليوم هو -17.37% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر DeMR (DMR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DeMR مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DeMR مقابل USD هو $ -0.0000116039 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DeMR مقابل USD هو $ -0.0000143732 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DeMR مقابل USD هو $ -0.00010839032378451598 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -17.37% 30 يوم $ -0.0000116039 -64.46% 60 يوم $ -0.0000143732 -79.85% 90 يوم $ -0.00010839032378451598 -85.75%

تحليل سعر DeMR (DMR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DeMR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00001799$ 0.00001799 $ 0.00001799 24 ساعة مرتفع $ 0.00002353$ 0.00002353 $ 0.00002353 عالية طوال الوقت $ 0.00156705$ 0.00156705 $ 0.00156705 تغير السعر (1 ساعة) -21.03% تغير السعر (1يوم) -17.37% تغير السعر (7 أيام) -53.94%

معلومات سوق DeMR (DMR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: