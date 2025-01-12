سعر Demole (DMLG)
سعر Demole (DMLG) المباشر لليوم هو USD 0.00010134. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 32.13K. يتم تحديث سعر DMLG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Demole الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 149.09
- تغيير سعر Demole خلال اليوم هو +5.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 317.00M
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خلال اليوم، كان سعر Demole مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Demole مقابل USD هو $ +0.0000073003 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Demole مقابل USD هو $ -0.0000113767 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Demole مقابل USD هو $ -0.00013692233191876295 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+5.19%
|30 يوم
|$ +0.0000073003
|+7.20%
|60 يوم
|$ -0.0000113767
|-11.22%
|90 يوم
|$ -0.00013692233191876295
|-57.46%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Demole: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.22%
+5.19%
-0.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Demole is the first 3D RPG game on the NFT (Non-Fungible Token) platform. Available in both PvP and PvE modes, Demole offers an immersive experience with a rich storyline, epic 3D battle scenes, and optimized earning mechanisms for both gamers and crypto investors.
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