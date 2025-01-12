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سعر Demole (DMLG) المباشر لليوم هو USD 0.00010134 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 32.13K . يتم تحديث سعر DMLG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Demole الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 149.09 - تغيير سعر Demole خلال اليوم هو +5.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 317.00M

أداء سعر Demole (DMLG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Demole مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Demole مقابل USD هو $ +0.0000073003 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Demole مقابل USD هو $ -0.0000113767 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Demole مقابل USD هو $ -0.00013692233191876295 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +5.19% 30 يوم $ +0.0000073003 +7.20% 60 يوم $ -0.0000113767 -11.22% 90 يوم $ -0.00013692233191876295 -57.46%

تحليل سعر Demole (DMLG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Demole: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00009255$ 0.00009255 $ 0.00009255 24 ساعة مرتفع $ 0.00010138$ 0.00010138 $ 0.00010138 عالية طوال الوقت $ 0.522796$ 0.522796 $ 0.522796 تغير السعر (1 ساعة) +0.22% تغير السعر (1يوم) +5.19% تغير السعر (7 أيام) -0.31%

معلومات سوق Demole (DMLG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: