شعار Demiourgos Holdings OUROBOROS

سعر Demiourgos Holdings OUROBOROS (OURO)

USD

مخطط سعر Demiourgos Holdings OUROBOROS (OURO) المباشر

$0.386598
$0.386598$0.386598
-0.20%(1D)

سعر Demiourgos Holdings OUROBOROS (OURO) لليوم

سعر Demiourgos Holdings OUROBOROS (OURO) المباشر لليوم هو USD 0.386598. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر OURO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Demiourgos Holdings OUROBOROS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 443.19
- تغيير سعر Demiourgos Holdings OUROBOROS خلال اليوم هو -0.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر Demiourgos Holdings OUROBOROS (OURO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Demiourgos Holdings OUROBOROS مقابل USD هو $ -0.0008337629881174 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Demiourgos Holdings OUROBOROS مقابل USD هو $ +0.1439937601 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Demiourgos Holdings OUROBOROS مقابل USD هو $ +0.0156809561 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Demiourgos Holdings OUROBOROS مقابل USD هو $ +0.0168241412786033 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0008337629881174-0.21%
30 يوم$ +0.1439937601+37.25%
60 يوم$ +0.0156809561+4.06%
90 يوم$ +0.0168241412786033+4.55%

تحليل سعر Demiourgos Holdings OUROBOROS (OURO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Demiourgos Holdings OUROBOROS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.368291
$ 0.368291$ 0.368291

$ 0.400677
$ 0.400677$ 0.400677

$ 4.99
$ 4.99$ 4.99

-0.16%

-0.21%

+22.26%

معلومات سوق Demiourgos Holdings OUROBOROS (OURO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 443.19
$ 443.19$ 443.19

0.00
0.00 0.00

ما هو Demiourgos Holdings OUROBOROS ( OURO )

OUROBOROS (OURO), symbolizing eternal existence through the serpent consuming its own tail and thus representing perpetual generation through minting, embodies the conceptualization of the principal liquid currency within the Demiourgos.Holdings™ Ecosystem

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المصدر Demiourgos Holdings OUROBOROS (OURO)

مستند تقني
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1 OURO إلى EUR
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1 OURO إلى USD
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1 OURO إلى TRY
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