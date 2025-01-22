سعر Demiourgos Holdings OUROBOROS (OURO)
سعر Demiourgos Holdings OUROBOROS (OURO) المباشر لليوم هو USD 0.386598. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر OURO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Demiourgos Holdings OUROBOROS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 443.19
- تغيير سعر Demiourgos Holdings OUROBOROS خلال اليوم هو -0.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Demiourgos Holdings OUROBOROS مقابل USD هو $ -0.0008337629881174 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Demiourgos Holdings OUROBOROS مقابل USD هو $ +0.1439937601 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Demiourgos Holdings OUROBOROS مقابل USD هو $ +0.0156809561 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Demiourgos Holdings OUROBOROS مقابل USD هو $ +0.0168241412786033 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0008337629881174
|-0.21%
|30 يوم
|$ +0.1439937601
|+37.25%
|60 يوم
|$ +0.0156809561
|+4.06%
|90 يوم
|$ +0.0168241412786033
|+4.55%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Demiourgos Holdings OUROBOROS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.16%
-0.21%
+22.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
OUROBOROS (OURO), symbolizing eternal existence through the serpent consuming its own tail and thus representing perpetual generation through minting, embodies the conceptualization of the principal liquid currency within the Demiourgos.Holdings™ Ecosystem
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