احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر OURO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر OURO.

سعر Demiourgos Holdings OUROBOROS (OURO) المباشر لليوم هو USD 0.386598 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر OURO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Demiourgos Holdings OUROBOROS الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 443.19 - تغيير سعر Demiourgos Holdings OUROBOROS خلال اليوم هو -0.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Demiourgos Holdings OUROBOROS (OURO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Demiourgos Holdings OUROBOROS مقابل USD هو $ -0.0008337629881174 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Demiourgos Holdings OUROBOROS مقابل USD هو $ +0.1439937601 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Demiourgos Holdings OUROBOROS مقابل USD هو $ +0.0156809561 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Demiourgos Holdings OUROBOROS مقابل USD هو $ +0.0168241412786033 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0008337629881174 -0.21% 30 يوم $ +0.1439937601 +37.25% 60 يوم $ +0.0156809561 +4.06% 90 يوم $ +0.0168241412786033 +4.55%

تحليل سعر Demiourgos Holdings OUROBOROS (OURO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Demiourgos Holdings OUROBOROS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.368291$ 0.368291 $ 0.368291 24 ساعة مرتفع $ 0.400677$ 0.400677 $ 0.400677 عالية طوال الوقت $ 4.99$ 4.99 $ 4.99 تغير السعر (1 ساعة) -0.16% تغير السعر (1يوم) -0.21% تغير السعر (7 أيام) +22.26%

معلومات سوق Demiourgos Holdings OUROBOROS (OURO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: