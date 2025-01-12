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سعر Demeter (DEO) المباشر لليوم هو USD 0.00508204 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 29.98K . يتم تحديث سعر DEO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Demeter الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 236.86 - تغيير سعر Demeter خلال اليوم هو -15.97% - لديه عرض متداول بقيمة USD 5.90M

أداء سعر Demeter (DEO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Demeter مقابل USD هو $ -0.000965947946181619 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Demeter مقابل USD هو $ -0.0028789497 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Demeter مقابل USD هو $ -0.0019213602 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Demeter مقابل USD هو $ -0.010280882988757424 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000965947946181619 -15.97% 30 يوم $ -0.0028789497 -56.64% 60 يوم $ -0.0019213602 -37.80% 90 يوم $ -0.010280882988757424 -66.92%

تحليل سعر Demeter (DEO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Demeter: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0046815$ 0.0046815 $ 0.0046815 24 ساعة مرتفع $ 0.00606038$ 0.00606038 $ 0.00606038 عالية طوال الوقت $ 9.02$ 9.02 $ 9.02 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -15.97% تغير السعر (7 أيام) -37.44%

معلومات سوق Demeter (DEO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: