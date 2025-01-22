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سعر Delta Financial (DELTA) المباشر لليوم هو USD 0.880269 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DELTA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Delta Financial الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 666.20 - تغيير سعر Delta Financial خلال اليوم هو +0.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Delta Financial (DELTA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Delta Financial مقابل USD هو $ +0.00206738 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Delta Financial مقابل USD هو $ +0.0087680954 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Delta Financial مقابل USD هو $ -0.0757810378 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Delta Financial مقابل USD هو $ +0.1263695551690709 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00206738 +0.24% 30 يوم $ +0.0087680954 +1.00% 60 يوم $ -0.0757810378 -8.60% 90 يوم $ +0.1263695551690709 +16.76%

تحليل سعر Delta Financial (DELTA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Delta Financial: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.873734$ 0.873734 $ 0.873734 24 ساعة مرتفع $ 0.894314$ 0.894314 $ 0.894314 عالية طوال الوقت $ 21.85$ 21.85 $ 21.85 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.24% تغير السعر (7 أيام) +2.97%

معلومات سوق Delta Financial (DELTA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: