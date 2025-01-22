سعر Delta Financial (DELTA)
سعر Delta Financial (DELTA) المباشر لليوم هو USD 0.880269. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DELTA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Delta Financial الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 666.20
- تغيير سعر Delta Financial خلال اليوم هو +0.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Delta Financial مقابل USD هو $ +0.00206738 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Delta Financial مقابل USD هو $ +0.0087680954 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Delta Financial مقابل USD هو $ -0.0757810378 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Delta Financial مقابل USD هو $ +0.1263695551690709 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00206738
|+0.24%
|30 يوم
|$ +0.0087680954
|+1.00%
|60 يوم
|$ -0.0757810378
|-8.60%
|90 يوم
|$ +0.1263695551690709
|+16.76%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Delta Financial: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.24%
+2.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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