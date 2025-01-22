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سعر Delta Financial (DELTA)

USD

مخطط سعر Delta Financial (DELTA) المباشر

$0.880269
$0.880269$0.880269
+0.20%(1D)

سعر Delta Financial (DELTA) لليوم

سعر Delta Financial (DELTA) المباشر لليوم هو USD 0.880269. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DELTA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Delta Financial الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 666.20
- تغيير سعر Delta Financial خلال اليوم هو +0.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر Delta Financial (DELTA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Delta Financial مقابل USD هو $ +0.00206738 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Delta Financial مقابل USD هو $ +0.0087680954 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Delta Financial مقابل USD هو $ -0.0757810378 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Delta Financial مقابل USD هو $ +0.1263695551690709 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00206738+0.24%
30 يوم$ +0.0087680954+1.00%
60 يوم$ -0.0757810378-8.60%
90 يوم$ +0.1263695551690709+16.76%

تحليل سعر Delta Financial (DELTA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Delta Financial: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.873734
$ 0.873734$ 0.873734

$ 0.894314
$ 0.894314$ 0.894314

$ 21.85
$ 21.85$ 21.85

--

+0.24%

+2.97%

معلومات سوق Delta Financial (DELTA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 666.20
$ 666.20$ 666.20

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المصدر Delta Financial (DELTA)

الموقع الرسمي

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A$1.39962771
1 DELTA إلى GBP
0.7042152
1 DELTA إلى EUR
0.83625555
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$0.880269
1 DELTA إلى MYR
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1 DELTA إلى TRY
31.38158985
1 DELTA إلى JPY
¥137.04908061
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1 DELTA إلى IDR
Rp14,197.88510907
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R$5.31682476
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