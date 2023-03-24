توكنوميكس Delrey Inu (DELREY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Delrey Inu (DELREY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Delrey Inu (DELREY) What is the project about? DelRey Inu is a fun, community-driven meme token that pays tribute to Maye Musk's beloved dog, DelRey. What makes your project unique? This adorable pup is the best friend of Floki, another beloved dog in the Musk family. DelRey Inu is an exciting token that has captured the hearts of over 350 people in the crypto community. Token has 0 taxes and liquidity is locked for 100 years. History of your project. We had a fair launch on 24th March 2023, and our contract is renounced. What’s next for your project? Exchange Listings in Q2 2023, Delrey Inu NFTs in May 2023. What can your token be used for? Our project is a meme token, and a great way to honour the memory of a cherished pet, and to connect with other animal lovers in the crypto community. الموقع الرسمي: https://delreyinu.org/ الوثيقة البيضاء: https://github.com/delreyinu/whitepaper/blob/main/whitepaper.pdf اشتر DELREY الآن!

توكنوميكس Delrey Inu (DELREY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Delrey Inu (DELREY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 67.14K $ 67.14K $ 67.14K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.34 $ 1.34 $ 1.34 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.01658828 $ 0.01658828 $ 0.01658828 السعر الحالي: $ 0.067138 $ 0.067138 $ 0.067138 معرفة المزيد عن سعر Delrey Inu (DELREY)

توكنوميكس Delrey Inu (DELREY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Delrey Inu (DELREY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DELREY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DELREY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DELREY، استكشف السعر المباشر لتوكن DELREY!

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