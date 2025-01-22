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سعر Delrey Inu (DELREY) المباشر لليوم هو USD 0.064186 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DELREY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Delrey Inu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 170.22 - تغيير سعر Delrey Inu خلال اليوم هو +1.68% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Delrey Inu (DELREY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Delrey Inu مقابل USD هو $ +0.00106085 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Delrey Inu مقابل USD هو $ -0.0096941977 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Delrey Inu مقابل USD هو $ -0.0099669497 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Delrey Inu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00106085 +1.68% 30 يوم $ -0.0096941977 -15.10% 60 يوم $ -0.0099669497 -15.52% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Delrey Inu (DELREY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Delrey Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.063018$ 0.063018 $ 0.063018 24 ساعة مرتفع $ 0.065112$ 0.065112 $ 0.065112 عالية طوال الوقت $ 1.34$ 1.34 $ 1.34 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +1.68% تغير السعر (7 أيام) +1.22%

معلومات سوق Delrey Inu (DELREY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: