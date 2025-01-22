سعر DELPHIBETS (DPH)
سعر DELPHIBETS (DPH) المباشر لليوم هو USD 0.00443888. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DPH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DELPHIBETS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.78
- تغيير سعر DELPHIBETS خلال اليوم هو +5.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DELPHIBETS مقابل USD هو $ +0.00022933 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DELPHIBETS مقابل USD هو $ -0.0021163283 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DELPHIBETS مقابل USD هو $ -0.0020802296 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DELPHIBETS مقابل USD هو $ -0.001973792994688343 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00022933
|+5.45%
|30 يوم
|$ -0.0021163283
|-47.67%
|60 يوم
|$ -0.0020802296
|-46.86%
|90 يوم
|$ -0.001973792994688343
|-30.77%
اكتشف أحدث تحليلات سعر DELPHIBETS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+5.45%
-18.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DELPHIBETS is a Web3 user interface to create or join decentralized and secure bets with the most user-focused DeFi experience available. The protocol’s users have the opportunity to place bets and compete with opposing bettors by predicting a variety of future events. Alongside Peer-2-Peer (P2P) betting, the protocol utilizes complex automated market maker (AMM) and pari-mutuel mechanisms that ensure an engaging, responsive, and frictionless user experience. Compared to heavily centralized providers, the DELPHIBETS protocol convinces with well-designed incentive mechanisms, versatile DeFi usability, and socializing features. Pre-determined and dictated market conditions to the user's disadvantage have finally become a thing of the past.
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