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سعر Delphi (ADEL) المباشر لليوم هو USD 0.00127936 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 23.90K . يتم تحديث سعر ADEL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Delphi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.59 - تغيير سعر Delphi خلال اليوم هو -5.91% - لديه عرض متداول بقيمة USD 18.68M

أداء سعر Delphi (ADEL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Delphi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Delphi مقابل USD هو $ -0.0008361876 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Delphi مقابل USD هو $ -0.0007982937 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Delphi مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.91% 30 يوم $ -0.0008361876 -65.35% 60 يوم $ -0.0007982937 -62.39% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Delphi (ADEL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Delphi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00127823$ 0.00127823 $ 0.00127823 24 ساعة مرتفع $ 0.0013638$ 0.0013638 $ 0.0013638 عالية طوال الوقت $ 8.43$ 8.43 $ 8.43 تغير السعر (1 ساعة) +0.04% تغير السعر (1يوم) -5.91% تغير السعر (7 أيام) -27.48%

معلومات سوق Delphi (ADEL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: