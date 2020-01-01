توكنوميكس DELI FM (DELIFM)
معلومات DELI FM (DELIFM)
DELI FM is a Solana-based cryptocurrency project centered around a 24/7 AI-generated radio livestream. The radio show originated on the Radix chain, partially funded by Dan Hughes, founder and lead developer of the Radix DLT ecosystem. The stream is hosted by a fictional character named Buzz Shipmann, an anthropomorphic cardboard box who delivers surreal news, fictional advertisements, and music from the imaginary town of Deliverance, Kansas. $DELIFM is the native token associated with this project and is used to engage the community through gamified experiences, token-gated content, and upcoming utility integrations such as NFT airdrops and listener rewards. The stream operates autonomously via a complex automation stack, combining AI-generated content, dynamic overlays, and scheduled interactions. The project serves both as a crypto-native news/entertainment channel and a satirical commentary on the digital finance ecosystem.
توكنوميكس DELI FM (DELIFM) وتحليل الأسعار
استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار DELI FM (DELIFM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.
توكنوميكس DELI FM (DELIFM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام
يعد فهم توكنوميكس DELI FM (DELIFM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.
المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:
إجمالي العرض:
الحد الأقصى لعدد توكن DELIFM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.
العرض المتداول:
عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.
إجمالي العرض:
الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DELIFM التي يمكن أن توجد في المجموع.
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.
معدل التضخم:
يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.
ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟
ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.
محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.
شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.
ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.
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توقعات سعر DELIFM
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