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سعر DELI FM (DELIFM) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 390.26K . يتم تحديث سعر DELIFM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DELI FM الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر DELI FM خلال اليوم هو +1.70% - لديه عرض متداول بقيمة USD 899.80M

أداء سعر DELI FM (DELIFM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DELI FM مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DELI FM مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DELI FM مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DELI FM مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.70% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر DELI FM (DELIFM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DELI FM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00143754$ 0.00143754 $ 0.00143754 تغير السعر (1 ساعة) +0.21% تغير السعر (1يوم) +1.70% تغير السعر (7 أيام) -16.44%

معلومات سوق DELI FM (DELIFM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: