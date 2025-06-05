سعر DELI FM (DELIFM)
سعر DELI FM (DELIFM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 390.26K. يتم تحديث سعر DELIFM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DELI FM الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر DELI FM خلال اليوم هو +1.70%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 899.80M
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خلال اليوم، كان سعر DELI FM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DELI FM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DELI FM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DELI FM مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.70%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DELI FM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.21%
+1.70%
-16.44%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DELI FM is a Solana-based cryptocurrency project centered around a 24/7 AI-generated radio livestream. The radio show originated on the Radix chain, partially funded by Dan Hughes, founder and lead developer of the Radix DLT ecosystem. The stream is hosted by a fictional character named Buzz Shipmann, an anthropomorphic cardboard box who delivers surreal news, fictional advertisements, and music from the imaginary town of Deliverance, Kansas. $DELIFM is the native token associated with this project and is used to engage the community through gamified experiences, token-gated content, and upcoming utility integrations such as NFT airdrops and listener rewards. The stream operates autonomously via a complex automation stack, combining AI-generated content, dynamic overlays, and scheduled interactions. The project serves both as a crypto-native news/entertainment channel and a satirical commentary on the digital finance ecosystem.
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