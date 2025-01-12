سعر Dekopon (DEKOPON)
سعر Dekopon (DEKOPON) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.82K. يتم تحديث سعر DEKOPON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dekopon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.49
- تغيير سعر Dekopon خلال اليوم هو -0.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.83M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DEKOPON مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DEKOPON.
خلال اليوم، كان سعر Dekopon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dekopon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dekopon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dekopon مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.90%
|30 يوم
|$ 0
|-61.08%
|60 يوم
|$ 0
|-97.94%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dekopon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.26%
-0.90%
-22.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Tama Zoo in Tokyo is celebrating the birth of a baby Indian rhinoceros 🦏—the first in 50 years of captivity! As an endangered species, every rhino birth is crucial to their survival. Support the zoo's conservation efforts by donating to help these majestic animals and raise awareness for their protection. Every contribution makes a difference. Together, let’s ensure a future for this incredible species! 🌍
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 DEKOPON إلى AUD
A$--
|1 DEKOPON إلى GBP
￡--
|1 DEKOPON إلى EUR
€--
|1 DEKOPON إلى USD
$--
|1 DEKOPON إلى MYR
RM--
|1 DEKOPON إلى TRY
₺--
|1 DEKOPON إلى JPY
¥--
|1 DEKOPON إلى RUB
₽--
|1 DEKOPON إلى INR
₹--
|1 DEKOPON إلى IDR
Rp--
|1 DEKOPON إلى PHP
₱--
|1 DEKOPON إلى EGP
￡E.--
|1 DEKOPON إلى BRL
R$--
|1 DEKOPON إلى CAD
C$--
|1 DEKOPON إلى BDT
৳--
|1 DEKOPON إلى NGN
₦--
|1 DEKOPON إلى UAH
₴--
|1 DEKOPON إلى VES
Bs--
|1 DEKOPON إلى PKR
Rs--
|1 DEKOPON إلى KZT
₸--
|1 DEKOPON إلى THB
฿--
|1 DEKOPON إلى TWD
NT$--
|1 DEKOPON إلى CHF
Fr--
|1 DEKOPON إلى HKD
HK$--
|1 DEKOPON إلى MAD
.د.م--