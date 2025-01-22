سعر DekBox (DEK)
سعر DekBox (DEK) المباشر لليوم هو USD 0.00085758. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DEK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DekBox الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.12K
- تغيير سعر DekBox خلال اليوم هو -0.50%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DekBox مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DekBox مقابل USD هو $ -0.0002051267 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DekBox مقابل USD هو $ -0.0002747423 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DekBox مقابل USD هو $ -0.000457044428802072 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.50%
|30 يوم
|$ -0.0002051267
|-23.91%
|60 يوم
|$ -0.0002747423
|-32.03%
|90 يوم
|$ -0.000457044428802072
|-34.76%
اكتشف أحدث تحليلات سعر DekBox: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.00%
-0.50%
-23.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DekBox is a Defi ecological platform for aggregated Revenue jointly created by the global technical community developers who are enthusiastic about DeFi. With the completion of cross-chain deployment of BSC chain and other public chain, DekBox technical team is committed to providing one-stop DeFi financial services such as liquidity mining, swap, cross-chain lending, synthetic asset circulation, NFT auction and cross-chain bridge with leading technology advantages for a wider range of DeFi ecological assets. DekBox takes promoting the decentralization of finance as its own responsibility, and adheres to the realization of inclusive finance, enabling the value added system of DeFi /NFT, and realizing the co-construction of ecological system.
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