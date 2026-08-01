سعر Dejitaru Tsuka اليوم

السعر المباشر لمشروع Dejitaru Tsuka (TSUKA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.45% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TSUKA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TSUKA.

يحتل Dejitaru Tsuka حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 862,855، مع عرض متداول قدره 1.00B TSUKA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TSUKA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.15717، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TSUKA بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+2.46% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.09K.

معلومات سوق Dejitaru Tsuka (TSUKA)

القيمة السوقية $ 862.86K$ 862.86K $ 862.86K الحجم (24 ساعة) $ 2.09K$ 2.09K $ 2.09K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 862.86K$ 862.86K $ 862.86K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Dejitaru Tsuka هي $ 862.86K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.09K. العرض المتداول لـ TSUKA يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 862.86K.