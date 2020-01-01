توكنوميكس Dejitaru Shirudo (SHIELD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Dejitaru Shirudo (SHIELD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Dejitaru Shirudo (SHIELD) Dejitaru Shirudo ($SHIELD) is a decentralized community part of the Dejitaru TSUKA ecosystem. It is centered around meditation, research, and enlightenment. TSUKA is the digital handle to the blade that will save DeFi, and SHIRUDO is the digital shield. The developer of Shirudo communicates through etherscan to give the community clues and provides insightful words of wisdom. Shirudo’s main purpose is to help organize the world through the pursuit of faith and lead us into true decentralization. الموقع الرسمي: https://dejitarushirudo.io/ اشتر SHIELD الآن!

توكنوميكس Dejitaru Shirudo (SHIELD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Dejitaru Shirudo (SHIELD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 73.47K $ 73.47K $ 73.47K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 73.47K $ 73.47K $ 73.47K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00285697 $ 0.00285697 $ 0.00285697 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00003429 $ 0.00003429 $ 0.00003429 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Dejitaru Shirudo (SHIELD)

توكنوميكس Dejitaru Shirudo (SHIELD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Dejitaru Shirudo (SHIELD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SHIELD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SHIELD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SHIELD، استكشف السعر المباشر لتوكن SHIELD!

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