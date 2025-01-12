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سعر Dejitaru Shirudo (SHIELD) المباشر لليوم هو USD 0.00008379 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 83.79K . يتم تحديث سعر SHIELD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dejitaru Shirudo الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 29.20 - تغيير سعر Dejitaru Shirudo خلال اليوم هو -0.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Dejitaru Shirudo (SHIELD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dejitaru Shirudo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dejitaru Shirudo مقابل USD هو $ -0.0000126712 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dejitaru Shirudo مقابل USD هو $ -0.0000019553 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dejitaru Shirudo مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.06% 30 يوم $ -0.0000126712 -15.12% 60 يوم $ -0.0000019553 -2.33% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Dejitaru Shirudo (SHIELD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dejitaru Shirudo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00008371$ 0.00008371 $ 0.00008371 24 ساعة مرتفع $ 0.00008387$ 0.00008387 $ 0.00008387 عالية طوال الوقت $ 0.00285697$ 0.00285697 $ 0.00285697 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.06% تغير السعر (7 أيام) -2.45%

معلومات سوق Dejitaru Shirudo (SHIELD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: