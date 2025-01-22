سعر DeHorizon (DEVT)
سعر DeHorizon (DEVT) المباشر لليوم هو USD 0.000027. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DEVT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DeHorizon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.15
- تغيير سعر DeHorizon خلال اليوم هو -72.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DeHorizon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DeHorizon مقابل USD هو $ -0.0000148387 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DeHorizon مقابل USD هو $ -0.0000233600 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DeHorizon مقابل USD هو $ -0.00017306798439412438 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-72.97%
|30 يوم
|$ -0.0000148387
|-54.95%
|60 يوم
|$ -0.0000233600
|-86.51%
|90 يوم
|$ -0.00017306798439412438
|-86.50%
اكتشف أحدث تحليلات سعر DeHorizon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
-72.97%
-62.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DeHorizon is a metaverse game ecosystem, where players can co-create, socialize, entertain and even earn with peer avatars. The long vision of DeHorizon is to build an autonomous and co-created metaverse carnival, open to all metaverse inhabitants across different chains.
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