سعر Dehero Community (HEROES)
سعر Dehero Community (HEROES) المباشر لليوم هو USD 0.00550749. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HEROES مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dehero Community الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.99
- تغيير سعر Dehero Community خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Dehero Community مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dehero Community مقابل USD هو $ -0.0000243755 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dehero Community مقابل USD هو $ -0.0000726939 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dehero Community مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000243755
|-0.44%
|60 يوم
|$ -0.0000726939
|-1.31%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dehero Community: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DeHero is a BSC-based GameFi application incubated and released by MixMarvel.
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