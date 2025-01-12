سعر DeHealth (DHLT)
سعر DeHealth (DHLT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DHLT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DeHealth الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.41
- تغيير سعر DeHealth خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DeHealth مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DeHealth مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DeHealth مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DeHealth مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-32.58%
|60 يوم
|$ 0
|-11.03%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DeHealth: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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--
+155.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DeHealth is a brand and international group of companies with HQ in the UK and research centers in Israel, USA and New Zealand. The company was established by Ukrainian and Israeli founders. DHLT Network makes health data profitable and lifesaving with the worldwide AI & Medical Data-Based DeHealth App and Web 3.0 ecosystem. Users are able to share, manage, and monetize their data directly on the dApp. Transactions within the dApp are completed using our DHLT token, supporting their health while selling their anonymized data.
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