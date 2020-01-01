توكنوميكس degwefhat (WEF) اكتشف الرؤى الرئيسية حول degwefhat (WEF)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات degwefhat (WEF) DegWefHat is a lovable meme-coin featuring Deg, the very special and adorable dog with a heart of gold. Always donning his pink signature hat, Deg is known for his endearing personality and gentle demeanor. Despite his slower uptake, Deg's charm and kindness knows no bounds, captivating the hearts of all who encounter him in the crypto space. There's nothing but good vibes when he and his hat are around. With his big brother by his side, also sporting a pink hat, serving as his idol, Deg embodies the essence of wholesome meme culture. $wef token holders not only join a vibrant community but also become part of Deg's extended family, sharing in the joy and good vibes that he brings to the world. Invest in WEF today and experience the warmth and positivity that radiates from this one-of-a-kind community. Join the Deg movement and spread the love with every transaction. And always remember: The het stes on! الموقع الرسمي: https://degwefhat.com/ الوثيقة البيضاء: https://degwefhat.on-sol.xyz/ اشتر WEF الآن!

توكنوميكس degwefhat (WEF) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار degwefhat (WEF)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 7.50K $ 7.50K $ 7.50K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00148113 $ 0.00148113 $ 0.00148113 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر degwefhat (WEF)

توكنوميكس degwefhat (WEF): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس degwefhat (WEF) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WEF التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WEF التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WEF، استكشف السعر المباشر لتوكن WEF!

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