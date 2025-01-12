سعر degwefhat (WEF)
سعر degwefhat (WEF) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WEF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق degwefhat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.01
- تغيير سعر degwefhat خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر degwefhat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر degwefhat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر degwefhat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر degwefhat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-19.07%
|60 يوم
|$ 0
|-32.42%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر degwefhat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-12.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DegWefHat is a lovable meme-coin featuring Deg, the very special and adorable dog with a heart of gold. Always donning his pink signature hat, Deg is known for his endearing personality and gentle demeanor. Despite his slower uptake, Deg's charm and kindness knows no bounds, captivating the hearts of all who encounter him in the crypto space. There's nothing but good vibes when he and his hat are around. With his big brother by his side, also sporting a pink hat, serving as his idol, Deg embodies the essence of wholesome meme culture. $wef token holders not only join a vibrant community but also become part of Deg's extended family, sharing in the joy and good vibes that he brings to the world. Invest in WEF today and experience the warmth and positivity that radiates from this one-of-a-kind community. Join the Deg movement and spread the love with every transaction. And always remember: The het stes on!
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