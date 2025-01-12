سعر Degree Crypto (DCT)
سعر Degree Crypto (DCT) المباشر لليوم هو USD 10.64. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DCT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Degree Crypto الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.91K
- تغيير سعر Degree Crypto خلال اليوم هو -2.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Degree Crypto مقابل USD هو $ -0.26198687015474 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Degree Crypto مقابل USD هو $ -0.3687462240 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Degree Crypto مقابل USD هو $ +5.2580592400 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Degree Crypto مقابل USD هو $ +4.72582952892208 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.26198687015474
|-2.40%
|30 يوم
|$ -0.3687462240
|-3.46%
|60 يوم
|$ +5.2580592400
|+49.42%
|90 يوم
|$ +4.72582952892208
|+79.91%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Degree Crypto: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.04%
-2.40%
-10.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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€10.3208
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$10.64
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RM47.7736
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R$65.1168
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