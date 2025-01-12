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سعر Degree Crypto (DCT) المباشر لليوم هو USD 10.64 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DCT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Degree Crypto الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.91K - تغيير سعر Degree Crypto خلال اليوم هو -2.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Degree Crypto (DCT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Degree Crypto مقابل USD هو $ -0.26198687015474 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Degree Crypto مقابل USD هو $ -0.3687462240 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Degree Crypto مقابل USD هو $ +5.2580592400 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Degree Crypto مقابل USD هو $ +4.72582952892208 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.26198687015474 -2.40% 30 يوم $ -0.3687462240 -3.46% 60 يوم $ +5.2580592400 +49.42% 90 يوم $ +4.72582952892208 +79.91%

تحليل سعر Degree Crypto (DCT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Degree Crypto: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 10.53$ 10.53 $ 10.53 24 ساعة مرتفع $ 11.32$ 11.32 $ 11.32 عالية طوال الوقت $ 752.4$ 752.4 $ 752.4 تغير السعر (1 ساعة) +0.04% تغير السعر (1يوم) -2.40% تغير السعر (7 أيام) -10.98%

معلومات سوق Degree Crypto (DCT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: