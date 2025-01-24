سعر deGPT (DEGPT)
سعر deGPT (DEGPT) المباشر لليوم هو USD 0.00046754. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 439.77K. يتم تحديث سعر DEGPT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق deGPT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.79M
- تغيير سعر deGPT خلال اليوم هو -73.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر deGPT مقابل USD هو $ -0.00132279897630924 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر deGPT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر deGPT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر deGPT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00132279897630924
|-73.88%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر deGPT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+8.29%
-73.88%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AI Agent // Advanced narrative analysis and real-time signal monitoring. deGPT leverages advanced AI and machine learning to track data, detect key insights, and deliver actionable insights, enabling users to make informed decisions and identify trends efficiently. deGPT tracks live data, detects critical insights, and optimizes processes with AI precision. Combining machine learning and narrative analysis, deGPT delivers actionable insights and uncovers emerging trends.
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