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سعر degod (DEGOD) المباشر لليوم هو USD 0.00299128 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DEGOD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق degod الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.72K - تغيير سعر degod خلال اليوم هو -1.91% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر degod (DEGOD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر degod مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر degod مقابل USD هو $ -0.0012683628 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر degod مقابل USD هو $ -0.0001553015 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر degod مقابل USD هو $ -0.001804697603681132 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.91% 30 يوم $ -0.0012683628 -42.40% 60 يوم $ -0.0001553015 -5.19% 90 يوم $ -0.001804697603681132 -37.62%

تحليل سعر degod (DEGOD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر degod: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00291658$ 0.00291658 $ 0.00291658 24 ساعة مرتفع $ 0.00309952$ 0.00309952 $ 0.00309952 عالية طوال الوقت $ 0.00965087$ 0.00965087 $ 0.00965087 تغير السعر (1 ساعة) +0.65% تغير السعر (1يوم) -1.91% تغير السعر (7 أيام) -13.81%

معلومات سوق degod (DEGOD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: