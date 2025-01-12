سعر Degis (DEG)
سعر Degis (DEG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 632.71. يتم تحديث سعر DEG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Degis الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.35
- تغيير سعر Degis خلال اليوم هو +2.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 6.04M
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خلال اليوم، كان سعر Degis مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Degis مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Degis مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Degis مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.22%
|30 يوم
|$ 0
|-17.33%
|60 يوم
|$ 0
|+7.84%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Degis: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+2.22%
+25.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
"Degis is the 1st all-in-one protection protocol built on Avalanche. The ultimate goal is to build a universal crypto protection platform and shape a decentralized protection ecosystem. With blockchain infrastructures, Deigs can resolve cumbersome purchasing and complicated claims in the traditional markets and better perform via smart contracts. To tackle the existing problems, Degis focuses on wider cover areas, capital liquidity aggregation, and instant payouts. Degis is establishing a new paradigm for crypto insurance. On Degis, users are able to protect themselves from token price volatilities, impermanent loss, wallet risks, and even smart-contract insurance. Basically, Degis is going to fill the gap of the current DeFi insurance world. To provide a better experience for every user, we build Degis with 3 main characteristics: to protect, to earn, to play. Every contributor, no matter if you are buying or selling insurance, will be incentivized by Degis tokens."
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